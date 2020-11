De voorbije week zijn er gemiddeld 680 coronapatiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 15 procent meer dan de week ervoor. Meer dan 7400 mensen met corona liggen nu in het ziekenhuis, iets meer dan 1400 op intensieve zorg.Dat aantal stijgt nog elke dag. Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen blijft wel licht dalen.