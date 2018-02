Antwerp staat zaterdag voor een cruciale match tegen Oostende. Door de recente 3 op 15 staat The Great Old nu zesde. Dat is nog net goed voor Play-off 1, maar Antwerp voelt de hete adem van een viertal andere clubs in de nek. En dat zorgt toch wel voor enige nervositeit op de Bosuil, al probeert trainer Laszlo Bölöni toch de druk weg te houden. Want volgens hem is het objectief, de redding, al lang bereikt.