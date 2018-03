De Dulle Griet minder oud dan gedacht

Het wereldberoemde schilderij De Dulle Griet van Pieter Bruegel de Oude is minder oud dan gedacht. Dat meldt de openbare omroep.



De Dulle Griet behoort tot de collectie van het Antwerpse museum Mayer van den Bergh. Er is altijd aangenomen dat het schilderij ontdekt werd in 1561. Maar uit de restauratie blijkt nu dat het twee jaar later was, in 1563. Dat lijkt misschien niet echt van belang, maar daardoor is De Dulle Griet eigenlijk een Brussels schilderij en geen Antwerps schilderij. Want Bruegel woonde dat jaar in Brussel.

(foto : museum Mayer van den Bergh)