De joodse gemeenschap in Antwerpen voelt zich geviseerd door de politie. Die legde zaterdagavond een bijeenkomst stil in een synagoge waar meer dan zeventig personen aanwezig waren. Het Forum der Joodse Organisaties betwist dat de coronaregels overtreden werden. 'De rechterlijke macht zal daar ten gronde over oordelen', reageert burgemeester Bart De Wever (N-VA) via zijn woordvoerder. De politie trof zaterdagavond 47 volwassenen en een dertigtal kinderen aan in de synagoge aan de Van Spangenstraat in Antwerpen. Volgens het Ministerieel Besluit mogen er maximum vijftien personen aanwezig zijn op een eredienst. Het Forum der Joodse Organisaties ontkent dat tegen die maatregel gezondigd werd: de aanwezigen bezochten de synagoge individueel, iedereen droeg een mondmasker en er werd voldoende afstand gehouden. Bart De Wever zegt in een reactie dat het alleszins niet de intentie van de wetgever is geweest om dit soort bijeenkomsten toe te laten in het licht van de epidemiologische situatie. Hij vindt het ook een slecht signaal naar de publieke opinie toe. "Binnen verschillende geloofsgemeenschappen merken we dat er groepen van veelal streng orthodoxe gelovigen zijn die de inperking van het religieuze leven voor de bescherming van de volksgezondheid niet aanvaarden. Deze mensen voelen zich geviseerd, wat geheel onterecht is", zegt hij via zijn woordvoerder. "Dat deze bewuste bijeenkomst wordt voorgesteld als 'spontaan', kunnen we betwijfelen. De rechterlijke macht zal daar ten gronde over oordelen." Foto Belga