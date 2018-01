De eerste foto's van het nieuwe babyolifantje

Kai-Mook, de beroemdste olifant van het land, is in de nacht van vrijdag op zaterdag om 4u02 mama geworden. Net zoals zus May Tagu op kerstdag, beviel ook Aziatische olifant Kai-Mook in de zandstal van Planckendael te midden van de olifantenfamilie.

Het is een schattig baby-olifantje, meldt de KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen). Het kleintje heeft een flinke bos haar op z’n kopje en is een echt reusje. Hij is nu al groter dan nichtje Suki, die op kerstdag geboren werd.

Kai-Mook werd tijdens haar bevalling gesteund door de olifantendames die, net als in de natuur in India, elk hun rol vervulden. Ze stonden rondom Kai-Mook, maar trompetterden opvallend minder dan bij de bevalling van May Tagu. Het ging er rustig aan toe. Het is duidelijk een ervaren familie. Mookie, zoals Kai-Mook liefkozend genoemd wordt, deed het fantastisch.

Tegen de zomer zal ook Phyo Phyo, de moeder van Kai-Mook, bevallen van een baby-olifant. Dat is dan drie op een rij.

Kai-Mook was 630 dagen zwanger. Een eerste zwangerschap is vaak korter dan de gebruikelijke 22 maanden. De baby stond snel op z’n pootjes en loopt al flink rond. Het is een heel onderzoekend olifantje. Kai-Mook toont zich een zorgzame moeder voor haar baby. Het is wellicht een jongen, een waardevolle geboorte voor het kweekprogramma van de bedreigde Aziatische olifant. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om dit wondertje te komen bewonderen. Dat kan al meteen vanaf vandaag. Voor de grote abonneefamilie is er bovendien een extra bezoekuurtje op maandag en dinsdag tot 18u00.

Coördinator Ben: “Het is een stevig boeleke van zo’n 100 kilo. Ik ben heel blij dat alles perfect verlopen is en dat hier een gezond olifantje rondhuppelt. Toch extra speciaal dat het Kai-Mooks baby is. Het kan nu samen met ons kerstolifantje Suki opgroeien.”

Mama Kai-Mook werd in ZOO Antwerpen geboren op 17 mei 2009. Heel het land stond op z’n kop en was in feeststemming bij de geboorte van het eerste olifantje van België. De papa van de baby van Kai-Mook is stier Chang. Hij verhuisde inmiddels naar Kopenhagen om daar voor nageslacht te zorgen. In Planckendael liet hij alvast vier mooie souvenirs achter want hij is niet alleen papa van de nieuwe baby, maar ook van het kerstolifantje Suki, van Qiyo en van de toekomstige baby van Phyo Phyo, de mama van Kai-Mook. Zij verwacht haar baby tegen de zomer. Het wordt dus een heerlijke olifantenkribbe in Planckendael met drie baby’tjes.

In 2018 krijgen alle baby’s een naam met een T, dus ook dit wondertje. De Aziatische olifanten krijgen uiteraard een Aziatische naam. Zo betekent Kai-Mook parel en heet de jongste olifant Suki, wat geliefde betekent. Iedereen kan de verzorgers helpen met het zoeken naar een naam voor deze nieuwe ster van Planckendael. Je mag jouw favoriete Aziatische naam samen met een mooi verhaal posten op Facebook, Twitter of Instagram met de hashtag #KaiMookMama. Let op, de naam moet dus Aziatisch zijn en beginnen met een T.

Planckendael speelt een actieve rol in het internationale kweekprogramma voor deze bedreigde Aziatische olifant. De olifantentempel huisvest een vrouwenfamilie met baby’s en een kweekstier. Kanvar kwam onlangs uit ZOO Antwerpen naar Planckendael en is tegenwoordig de kweekstier van dienst. Hij is de toekomstige papa voor de volgende generaties.

Foto's KMDA