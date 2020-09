Onderwijs De eerste schooldag van Lenni uit het zesde middelbaar

Het is 1 september, en dus trokken alle kinderen vanochtend opnieuw hun boekentas of rugzak aan. Voor de leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs is dat al even geleden. Ze gingen vandaag, gewapend met een mondmasker, voor het eerst in vijf maanden weer naar school. Ook Lenni Mücher, zesdejaars aan het Sint-Lievenscollege in Antwerpen zag voor het eerst zijn klasgenoten terug. Hij nam ons op sleeptouw, voor de start van een bijzondere eerste schooldag...