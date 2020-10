De expo 'Van Gogh, The Immersive Experience' wordt verlengd tot 10 januari

Sinds de start van “VAN GOGH, THE IMMERSIVE EXPERIENCE” in Waagnatie Expo & Events een maand geleden, gaat het zeer hard voor de hoogtechnologische expositie rond het werk en het leven van de schilder. De tickets vliegen de deur uit. Om de veiligheid van de bezoekers te garanderen worden er heel wat maatregelen genomen, waaronder het indelen van de bezoeken in tijdslots en het beperken van de capaciteit*. Om iedereen alsnog de kans te geven een bezoek te brengen aan de expo, is beslist deze te verlengen. Je kan nog tot en met zondag 10 januari terecht in Waagnatie Expo & Events aan de Rijnkaai in Antwerpen. Reserveer nu alvast je ticket en tijdslot voor een bezoek tijdens de kerstvakantie op www.expovangogh.be

De expositie geeft je een overzicht over het tumultueuze en veel te korte leven van Vincent van Gogh, tijdens dewelke de schilder nooit de herkenning kreeg waarnaar hij op zoek was en die hij zeker verdiende. In een ruimte van liefst 1500M2 brengen metershoge 360° graden projecties meer dan 200 werken van Vincent van Gogh tot leven. Personages op het doek raken elkaar aan bij de arm, een stoomtrein raast door het landschap en het water in de rivier van het schilderij stroomt verder onder je voeten. Je stapt als het ware in zijn kleurrijke universum. Het is een belevingsexpositie voor het hele gezin! Kinderen zullen niet alleen met open mond naar de projecties kijken, ze kunnen op het einde van de expo ook zelf één van de werken inkleuren en het resultaat delen via een muurgrote projectie.

‘VAN GOGH, THE IMMERSIVE EXPERIENCE’

Verlengd t.e.m. zondag 10 januari 2021 in Waagnatie Expo & Events - Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen

Alle info op www.expovangogh.be

Openingsuren:

Alle dagen open behalve op dinsdag van 10u-18u (laatste toegang 17u) * met uitzondering van dinsdag 03/11/2020 (geopend)