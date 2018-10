Brecht: Luc Aerts: "De gele golf heeft zich in Brecht voortgezet"

- N-VA: 32,9% - CD&V-CDB: 27,9% - Vlaams Belang: 14,6% - Open Vld: 8,4% - Groen: 6,8% - Oprecht Brecht: 5,7% - sp.a: 3,8%

Ook in Brecht wint de N-VA terrein. Vorig jaar haalden de N-VA en CD&V-CDB evenveel zetels, maar de christen-democraten kregen toch meer stemmen dan uitdager de N-VA. Deze verkiezingen moet CD&V-CDB zijn meerderheid afgeven aan de N-VA die wint met elf zetels. Luc Aerts is teleurgesteld met zijn verlies, maar echt verliezen doet CD&V-CDB niet, want zij stappen vanaf volgend jaar samen met de N-VA in de boot.