De coronacijfers blijven kwakkelen, zegt minister Vandenbroucke. Hij sluit nieuwe maatregelen niet volledig uit, maar wil niet vooruit lopen op het overlegcomité van vrijdag. Nederland en Duitsland gaan ondertussen in een harde lockdown. We kijken even naar de meest recente cijfers die beschikbaar zijn voor onze regio. Die zijn wel van vier dagen geleden. Antwerpen 1707Zoersel 124Brasschaat 104Schoten 94Brecht 83Essen 72Kapellen 71Schilde 70Stabroek 65Mortsel 62Boechout 62Zwijndrecht 61Kalmthout 59Wuustwezel 56Malle 51Kontich 46Edegem 41Ranst 37Rumst 34Boom 29Wommelgem 27Borsbeek 27Wijnegem 20Hemiksem 17Zandhoven 15Schelle 15Hove 15Aartselaar 14Niel 12Lint 4