De grote Droomdag van Wijnegem

De Antwerpse Brouwcompagnie, de nieuwste brouwerij in de stad, krijgt steeds meer vorm. Want vanochtend werden de ketels geleverd. De brouwerij is bekend van het bekroonde Seefbier en is gelegen in het Noorderpershuis in de Cadixwijk. Daar zijn nu volop bezig met het opbouwen van een brouwzaal. De levering was best spannend, want het zag er even naar uit dat die niet kon plaatsvinden.