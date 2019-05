De Final Four van de Champions League in het basketbal. Die begint morgen in het Sportpaleis. Telenet Giants Antwerp neemt het dan in de tweede halve finale op tegen Tenerife. Zondag is er dan de troosting of hopelijk de finale voor de Giants. Zowel morgen als zondag worden er bijna 17.000 toeschouwers verwacht. Het is de allereerste keer dat een Final Four van de Champions League in Antwerpen wordt georganiseerd.