Jazz Middelheim zal dit jaar plaatsvinden van vrijdag 13 tot en met dinsdag 17 augustus met headliners als STUFF. en Avishai Cohen Trio. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Bezoekers zullen een coronapas of negatieve coronatest moeten voorleggen om het festivalpark te betreden. Jazz Middelheim is traditioneel een vierdaagse die begint op een donderdag midden augustus, maar het festival verandert dit jaar dus ietwat noodgedwongen van koers. Het schuift een dag op om volop gebruik te kunnen maken van de door het Overlegcomité geboden mogelijkheid om grote festivals te organiseren. En er komt een extra concertdag bij. De organisatie maakt zich sterk dat de affiche ondanks de pandemie erg internationaal zal zijn. Onder meer de Israëlische bassist Avishai Cohen, het Amerikaanse trio John Zorn, Laurie Anderson & Bill Laswell en de Tunesische oedlegende Anouar Brahem moeten daar als headliners voor zorgen. Zijn ook van de partij: STUFF., Portico Quartet, Alfa Mist, Emma-Jean Thackray, Lefto, NAG, KAU trio, Boombox Experiments, ECHT! en MiXMONK. De openingsdag, vrijdag 13 augustus, zal wat elektronisch getint zijn met hedendaagse jazz om volop aan te voelen als een 'bevrijdingsfeest', op zaterdag is er wat meer ruimte voor gevestigde Amerikaanse waarden als John Zorn en wijlen Thelonious Monk (in de vorm van een ode door MiXMONK). Zondag komt er vooral Afrikaanse, Aziatische en Europese jazz aan bod, maandag is het onder meer de beurt aan Avishai Cohen Trio met hun mix van jazz en klassieke muziek. De affiche (en ticketprijs) van dinsdag 17 augustus moet nog worden onthuld. Tickets voor Jazz Middelheim kosten 39 euro voor 13 en 15 augustus en 44 euro voor 14 en 16 augustus. Ze zijn te koop via www.jazzmiddelheim.be.Foto Belga