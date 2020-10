Het is vandaag de Dag van de Armoede. Een dag die ons met de neus op de feiten drukt. Want de armoedecijfers zien er niet goed uit. Maar liefst 1 op 6 mensen leeft in Antwerpen onder de armoedegrens. Bij de vzw ArmenTeKort proberen ze met een buddysysteem vrijwilligers in contact te brengen met mensen die in kansarmoede leven. Naast financiële moeilijkheden, krijgen ze namelijk ook vaak te maken met eenzaamheid. Tamara is zo'n vrijwilliger die de buddy is geworden van Deborah.