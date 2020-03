De impact van het coronavirus op Belgische werknemers

De afgelopen twee weken is de steun voor zowel Belgische politici als werkgevers aanzienlijk toegenomen, zo blijkt uit een nieuwe studie met meer dan 5200 Belgen.

Twee weken geleden heeft StepStone een eerste studie uitgebracht over de toenmalige situatie van de Belgische werknemers (12 maart). Vandaag onthult de Belgische jobsite haar vervolgonderzoek en kijkt ze naar de impact van een aantal overheidsmaatregelen, sinds vrijdag 13 maart.

Aangezien de studie een momentopname is van de huidige situatie voor duizenden Belgische werknemers, zijn deze gegevens tijdgevoelig en kan de situatie veranderen. Aantal Belgische werknemers dat rechtstreekse impact ondervindt van COVID-19, is in twee weken tijd bijna verdubbeld Op donderdag 12 maart vermeldde 51% van de Belgische werknemers dat hun dagelijkse werkroutine werd beïnvloed door COVID-19. Twee weken later is dit aantal gegroeid tot 89% van de Belgische werknemers die zeggen dat ze in hun dagelijks werk rechtstreeks impact ondervinden van het virus. Bijna de helft van de Belgen werkt vanuit huis, terwijl 1 op de 3 niet meer kan werken vanwege de sluiting van het bedrijf

De manier waarop hun gebruikelijke werkgewoonte wordt beïnvloed, verschilt. We zien drie belangrijke situaties die de respondenten van de enquête en het huidige Belgische beroepsklimaat weerspiegelen: 44% van de Belgische werknemers werkt nu vanuit huis, omdat hun kantoor is gesloten. 33% kan voorlopig niet werken, omdat hun bedrijf gesloten is. 23% moet nog steeds naar hun gebruikelijke werkplek gaan – niet thuis. 2 op 3 zijn afhankelijk van een werkloosheidsuitkering.

1 op 4 van de thuiswerkers is thuis minder productief

Bij thuiswerkers zien we dat 25% zegt minder productief te zijn thuis (dan op kantoor) en dat 16% meer stress ondervindt dan normaal. De belangrijkste redenen voor de toegenomen stress zijn het gebrek aan sociaal contact (voor 57%) het gevoel dat ze zich moeten bewijzen aan hun manager (48%) langer werken dan normaal (46%) het oppassen van hun kinderen (43%).

Voor mensen die momenteel niet kunnen werken, is 2 op 3 afhankelijk van een werkloosheidsuitkering (65%). Andere genoemde situaties zijn werknemers die gebruikmaken van vakantiedagen om de huidige sluitingsperiode te overbruggen (9%) & freelancers of zelfstandigen (9%), die momenteel niet in aanmerking komen voor een financiële vergoeding. Ook voor mensen die nog steeds naar hun gebruikelijke werkplek gaan, is 2 op de 3 (zeer) oncomfortabel om naar het werk te gaan (65%). Meer dan de helft van deze werknemers (53%) vindt echter dat hun werkgever de juiste maatregelen neemt. Een op de vier zegt het tegenovergestelde, terwijl 22% zegt het niet te weten.