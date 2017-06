'De knip' gaat vanaf vandaag in voege

Vandaag gaat 'de knip' in de Leien van start. Anderhalf jaar lang zal een van de belangrijkste centrale assen in de binnenstad halverwege - ter hoogte van De Keyserlei - afgesloten zijn voor het vele noord-zuidverkeer door werkzaamheden.

Ondanks vele flankerende maatregelen en een ruime infocampagne kijken stadsbestuur, bewoners en pendelaars met enige vrees uit naar het moment van de waarheid. Gezien de feestdag vandaag zal de grootste test van de knip allicht pas morgen zijn. Het hele stuk van de Leien tussen de Maria-Theresialei en de Violierstraat wordt onderbroken, al kunnen voetgangers en fietsers de Leien wel nog kruisen. Voor lokaal wegverkeer zoals leveranciers worden omleidingen voorzien, maar al het enigszins doorgaand verkeer wordt gevraagd om de Singel of de Antwerpse ring te gebruiken en vervolgens de juiste 'toegangspoort' zoals de Plantin en Moretuslei of de Noorderlaan te kiezen om de binnenstad in te rijden.

Om die omleidingen vlot te laten verlopen, is de verkeerslichtenregeling op een aantal belangrijke kruispunten al aangepast om het verkeer richting binnenstad beter te doseren en het uitgaande verkeer beter te laten doorstromen. Het stadsbestuur en zijn mobiliteitspartners hopen echter dat heel wat weggebruikers voor alternatieven zoals het openbaar vervoer of de fiets zullen kiezen, vaker thuis zullen werken of buiten de spitsuren de auto zullen nemen. Ze creëerden daarom de website www.slimnaarantwerpen.be, met naast een overzicht van de werken ook een slimme routeplanner - al bleek de voorbije weken dat ook die nog niet met élke werf in de stad rekening houdt.

De knip in de Leien maakt deel uit van het project Noorderlijn en de heraanleg van het Operaplein. Na de werken, die in januari 2019 afgerond zouden moeten zijn, zal het wegverkeer er ondergronds langs de Opera en dus ook de voetgangersstroom tussen het Centraal Station en de Meir rijden. Dat moet de doorstroming verbeteren en van het Operaplein een aangename autoluwe plek maken. Ook de aansluitende Franklin Rooseveltplaats wordt veiliger gemaakt en krijgt minder busstations. Het tramverkeer wordt dan weer uitgebreid en zal ondergronds niet alleen meer richting Groenplaats en verder naar Linkeroever kunnen, maar ook naar het noorden richting het Eilandje. De huidige tramlijn richting het Zuid komt eveneens onder het Operaplein te liggen. Die laatste werken zijn overigens afgerond, wat de tram een van de beste lokale alternatieven moet maken om nog van en naar het Zuid te geraken over de Leien. De Lijn oogstte de voorbije weken wel kritiek door de zomerdienstregeling al in juni te laten beginnen omdat er te veel chauffeurs nog veel verlofdagen hebben staan of de laatste tijd overuren hebben gemaakt.

Alle informatie over de bereikbaarheid van Antwerpen tijdens de werken en over hoe de Leien er na de werken zullen uitzien, staat op www.slimnaarantwerpen.be en www.noorderlijn.be.

