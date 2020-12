De Koninck en KLEIR. lanceren hippe muts voor ‘OepABolleke’

De Antwerpse Stadsbrouwerij De Koninck en het jonge kledinglabel KLEIR. – die je kent van de truien en T-shirts met quotes in het Antwerps dialect – komen nu met een hippe muts: de OEPABOLLEKE. muts. De muts kost twintig euro en is te koop in de winterse pop-up op de Stadsbrouwerij zelf én online via de webshop van KLEIR. Per verkochte muts gaat er twee euro naar de vzw Habbekrats.

Het is al de tweede samenwerking tussen de brouwerij en het jonge kledinglabel KLEIR. In 2019 zette de Stadsbrouwerij de naamsverandering van hun geliefde De Koninckbier naar ‘Bolleke’ in de verf met een eigen, limited edition trui met daarop het opschrift ZEGTMORBOLLEKE.

Na de felbegeerde trui is er nu ook een muts in dezelfde warme bordeaux tint. Die muts kreeg de Antwerpse quote ‘OepABolleke’. De hippe muts heb je voor 20 euro en is in beperkte oplage te koop in de pop-up van de Stadsbrouwerij én online via de webshop van KLEIR. Per verkochte muts gaat er twee euro naar de Antwerpse vzw Habbekrats, een organisatie die hulp biedt aan kinderen en jongeren in kwetsbare situaties door middel van ontmoeting, sport, spel, cultuur, vorming, kampen en hulpverlening.

(Foto: © KLEIR.)