In Zwijndrecht staat een Love Tree oftewel een liefdesboom. Daar kan iedereen een boodschap van liefde achterlaten. Die moet niet per se voor Valentijn zijn. Een gedicht, een liefdesverklaring of gewoon een bericht aan een overleden geliefde, het mag allemaal. De actie is bedacht door een buurtbewoonster van de Polderstraat. Ann wil zo een beetje warmte brengen in deze toch wel koude dagen.