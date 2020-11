De Kringwinkel geeft medewerkers kans om aan het werk te blijven

Vorige week kregen De Kringwinkels dezelfde boodschap als in maart: alle winkels moeten sluiten. Een bittere pil voor hun 500 medewerkers die weer het vooruitzicht van technisch werkloosheid hadden. “Veel van onze medewerkers hebben financieel en sociaal erg afgezien tijdens de eerste lockdown. Dit scenario wilden we kosten wat kost vermeiden.” Vertelt Louise Vrints, communicatieverantwoordelijke van De Kringwinkel Antwerpen.



Sinds vorige week werden er dus zo’n 100 mensen van de verschillende Kringwinkels in Antwerpen en omstreken ingeschakeld in een nieuwe uitdaging. De verschillende projecten die De Kringwinkel Antwerpen uitdacht gaan van online verkoop, tot extra sortering en klusjes in de verschillende winkels. “Op die manier krijgen onze medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt weer nieuwe kansen om zichzelf en hun professionele skills te ontwikkelen. Én we zorgen ervoor dat ze hun financiële en sociale zekerheid niet verliezen.” vertelt Louise.

Online verkoop

Een groot deel van deze groep begint met goederen sorteren, selecteren en fotograferen om ze online te verkopen. Op die manier kunnen Kringwinkel klanten het aanbod ook online raadplegen via de webshop Kringshop en de veilingsite Uwkringding. An Reniers die werd ingezet voor Kringshop is alvast enthousiast: “Ik haal altijd plezier uit mijn werk, of het nu in de winkel van de Abdijstraat is of breinaalden sorteren voor Kringshop.” zegt ze. Normaal gezien worden er zo’n 100 voorwerpen op Kringshop gezet per week, nu worden dat er 500.

Klusjes en etalages

Ook werd er een team handige Harry’s ingeschakeld om klusjes in alle Antwerpse Kringwinkels in orde te maken. Daarnaast worden ook de etalages van de winkels in kerstsfeer ingericht. “De kerstversiering verkopen we dit jaar allemaal online. Maar met de etalages proberen we nog zichtbaar te blijven in het straatbeeld.” vertelt Louise.

(bericht en foto De Kringwinkel)