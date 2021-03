De Kringwinkel sluit winkel in Blikfabriek

De Antwerpse holebi-gemeenschap reageert geschokt op de gruwelijke moord op een man van 42 in Beveren dit weekend. Hij is vermoedelijk vermoord omdat hij homo was. Een van de drie minderjarige daders, die hem gelokt hadden via een dating-app, is een Antwerpenaar van 17 . Hij heeft zich gisteren aangegeven bij de politie en is vandaag voorgeleid bij de jeugdrechter in Antwerpen.