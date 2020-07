De Kringwinkel start met een webshop

Voortaan kan je ook een uitgebreid aanbod aan tweedehandsspullen online kopen via de webshop van de Kringwinkel. Vandaag lanceren 37 Kringwinkels in Vlaanderen kringshop.be

Steeds meer consumenten weten hun weg naar online verkoopkanalen te vinden. Zeker tijdens de lockdown toen de winkels gesloten waren, piekte de online verkoop in de webshops. “Ook De Kringwinkels kregen via hun klanten de vraag om leuke tweedehandsspullen te kopen via een webshop. Vandaar dat we zijn beginnen kijken naar online oplossingen.” vertelt Jolien Roedolf van HERWIN, de koepel van Kringwinkels in Vlaanderen. “De Kringwinkel Hageland was al 2 jaar actief bezig met het uitbouwen van een webshop en stelde haar platform open voor de andere Kringwinkels. Het was het ideale moment om de kringshop verder te ontwikkelen.”

Ondertussen zijn er reeds 37 Kringwinkels verspreid over heel Vlaanderen die zich geëngageerd hebben om een deel van hun aanbod online te verkopen. “Op die manier kunnen we zorgen voor een uitgebreid en gevarieerd aanbod waar mensen ook wanneer ze niet in de Kringwinkel geraken online een mooie slag kunnen slaan.” zegt Jolien

Uitgebreid online aanbod

Het aanbod varieert sterk, de focus ligt op huisraad, decoratie, sport, spel en textiel. Maar via de kringshop kan je ook evengoed fietsen en wasmachines kopen. “Klanten kunnen kiezen om hun pakket te verzenden via bpost of op te halen in de desbetreffende Kringwinkel.” vertelt Yana Pulinckx van De Kringwinkel Hageland. Zij werken als enkele jaren met Kringshop. “We merken dat klanten heel positief staan ten opzichte van ons online aanbod, het is een verrijking.” sluit ze af.

Ook in Antwerpen zien ze er alleen maar voordelen in. “We merken dat het vooral jongeren zijn die vragen om een online-verkoop alternatief” geeft Louise Vrints, communicatieverantwoordelijke van De Kringwinkel Antwerpen nog mee.

