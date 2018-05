De lage-emissiezone in Antwerpen werkt. Dat zegt Antwerps schepen voor leefmilieu, Nabilla Ait Daoud.

Uit meetresultaten blijkt dat de concentraties roet en stikstofdioxide in de binnenstad zijn gedaald, sinds de invoering van de lage-emissiezone. Dat zijn schadelijke stoffen die vrijkomen door het autoverkeer. In Borgerhout bijvoorbeeld is de concentratie roet in de lucht met twintig procent gedaald tegenover 2016. Vraag is nu of dat volledig te danken is aan de lage-emissiezone.





(foto © Belga)