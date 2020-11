Nieuws De legendarische spaghettisaus van den Alma is terug

Opnieuw spaghettisaus van de Alma. Alma was het gekende studentencafé waar menige student spaghetti at. En rond de saus hing een mysterie, want niemand heeft ooit de precieze ingrediënten geweten. Zo’n 20 jaar geleden sloot de Alma voorgoed de deuren en nu serveert restaurant De Pottenbrug exact dezelfde saus.