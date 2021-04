De Leopold De Waelplaats op een doorsnee zondagochtend... Een stort!

Een gewone zondagochtend in Antwerpen. De buurtbewoners van de Leopold De Waelplaats aan het Museum voor Schone Kunsten schrikken er al lang niet meer van. De omgeving is alweer in een vuilnisbelt veranderd. Het is bijna dagelijkse kost voor hen geworden. Als het iet of wat goed weer geweest is, is het steevast prijs. Dan komen er 's avonds grote groepen jongeren iets drinken op het plein. Maar hun afval nemen ze niet mee naar huis. Iets wat bevoegd schepen Fons Duchateau en ook burgemeester Bart De Wever eerder al uitvoerig hekelden. De stad zette eerder ook al extra volk in om alles op te ruimen, maar het lijkt nog altijd dweilen met de kraan open.

Een buurtbewoner laat weten dat hij het beu is en dat ze boos zijn. "Hoe kan dit blijven duren? Onze buurt - ons museumplein : elke ochtend ontwaken wij in een stortplaats. RESPECT voor de mensen van de stadsreiniging! Maar waar blijft het toezicht en de handhaving op het sluikstort? Boete = 350 euro per overtreding... Niks van dat alles. En daardoor blijft dit duren.... Triest!", aldus de verontwaardigde buurtbewoner in een mail aan onze redactie.