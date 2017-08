De leukste plekjes en strafste verhalen van Noordoost Antwerpen

Deze week werd het vierde deel van de boekenreeks ‘Antwerpen door het oog van de stadsgidsen’ voorgesteld.

De loep staat deze keer op Noordoost Antwerpen, waarbij Deurne de ruggengraat vormt van dit nieuwe naslagwerk. Er zijn maar liefst vier hoofdstukken aan gewijd. Daarnaast ook verhalen over Borgerhout, Luchtbal, Merksem en Ekeren. Alle foto’s en afbeeldingen in het boek werden nauwkeurig uitgezocht en in elk hoofdstuk staan merkwaardige wist-je-datjes. Zo leer je dat er in Deurne in de 16de eeuw maar liefst 7 brouwerijen waren en dat Merksem, net als Rome gebouwd is op 7 heuvels.

"Met dit boek in de hand hoeft u geen verre reizen meer te maken, Oost West, thuis best", besluit Rita Gruloos, voorzitter van de stadsgidsenwerking, die het boek voorstelde op het districtshuis van Deurne.

Het naslagwerk is te koop voor 29,95 euro in de stadswinkel en in de boekhandel.