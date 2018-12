De Lijn Antwerpen zoekt 200 chauffeurs

De Lijn werft 570 chauffeurs aan, verspreid over heel Vlaanderen, van de Kustregio tot Zuid-Limburg. De meeste vacatures situeren zich in de regio’s Vlaams-Brabant (Dilbeek, Grimbergen, Leuven) en Antwerpen (Centrum en Noord), waar De Lijn op zoek is naar respectievelijk ca 140 en 200 chauffeurs.

Er loopt momenteel een rekruteringscampagne om dit nieuwe talent aan te trekken. Daarin benadrukt De Lijn dat leeftijd van geen tel is: zowel twintigers als vijftigers zijn welkom om zich aan te bieden als kandidaat-chauffeur. Een rijbewijs D is geen verplicht toegangsticket: via haar eigen rijschool biedt De Lijn deze opleiding zelf aan.

1 op 3 van de chauffeurs die vandaag in dienst zijn bij De Lijn zijn vijftigplussers. Met de veertigers bij is dat zelfs 65% van de chauffeurs. Veel van deze veertigers of vijftigers komen bij De Lijn in dienst na een heel andere loopbaan of herstructurering.

Rijbewijs D geen must bij de start

Kandidaat-chauffeurs hoeven niet in het bezit te zijn van een Rijbewijs D. Een Rijbewijs B is wel een basisvoorwaarde. De Lijn voorziet namelijk zelf in een opleiding op maat via haar eigen rijschool. Wettelijk is minimum 12u praktijk voorgeschreven voor het behalen van een Rijbewijs D. Het programma bij De Lijn bestaat uit 7 dagen theorie en 5 dagen praktijk inclusief praktijkexamens. Daarop volgt nog een doorgedreven praktijkopleiding specifiek voor De Lijn. Als eindevaluatie volgt een exploitatierit onder begeleiding van een instructeur. Vervolgens gaat de kandidaat over naar de regio van tewerkstelling voor het volgen van de lijnverkenning.

Met een slaagpercentage van maar liefst 95% heeft de opleiding een hoge succesratio. Na minstens 6 maanden rijervaring kan de kandidaat na positief advies een opleiding gelede bus (bussen met een lengte van 24 m) krijgen.

Ook 120 technische profielen gezocht

Naast chauffeurs werft De Lijn ook 120 technisch geschoolde profielen aan in heel Vlaanderen. De elektrificatie van de vloot en de bijhorende laadinfrastructuur plaatst De Lijn voor belangrijke uitdagingen in de nabije toekomst. Het strategisch belang van de afdeling Techniek zal daardoor toenemen. De goede staat van de voertuigen en installaties zijn immers cruciaal voor het verzekeren van de betrouwbaarheid van de dienstverlening van De Lijn.

Info : jobs@delijn.be of tel. 059 34 57 30.

(bericht en foto : De Lijn)