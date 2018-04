De Lijn belooft vanaf vandaag flink verbeterde reisinformatie

De realtime reisinfo van De Lijn is vanaf vandaag veel betrouwbaarder, dat vertelt de openbare vervoersmaatschappij. Voortaan wordt de positie van de 3000 bussen en trams elke 15 seconden doorgegeven, zonder onderbrekingen. De reisinfo op de apps, de website, de informatieborden aan bijna 400 grote haltes in heel Vlaanderen en in een aantal premetrostations zou zo veel accurater worden. De Lijn ontwikkelde en testte zelf de nodige software, nadat de externe leverancier te lang op zich liet wachten. "Dit is een cruciale stap om de dienstverlening op punt te zetten. We willen reizigers te allen tijde laten weten wanneer ze hun bus of tram mogen verwachten", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

De nieuwe realtime informatie verschilt op twee punten ingrijpend met de vorige. Eerst en vooral is er nu een positiebepaling aan hoog tempo, namelijk om de vijftien seconden. In het vorige systeem kon er een halve minuut tot wel vier minuten zitten tussen de positiebepalingen. Bovendien zullen de gegevens voortdurend en zonder onderbrekingen uitgewisseld worden, via een 3G- of 4G-verbinding naar een cloudplatform. Vroeger gebeurde dit via een analoge radioverbinding met een beperktere capaciteit. Als de chauffeur de dispatching opriep, was de radioverbinding niet beschikbaar voor datacommunicatie. De informatie die reizigers kunnen raadplegen via de apps, de website, een paar honderd grote haltes over heel Vlaanderen en vijf belangrijke Antwerpse premetrostations is nu veel accurater, belooft De Lijn.

Investering in betere dienstverlening

De sterk verbeterde reisinfo is een belangrijke stap in de verbetering van de dienstverlening van De Lijn, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: "Dit is een belangrijke stap om de Vlaamse vervoermaatschappij tegen 2020 de vergelijking met de privésector te laten doorstaan. Daarnaast staat efficiëntie centraal. Er gaat nu minder belastinggeld naar De Lijn en toch zijn de investeringen nog nooit zo hoog geweest. We investeren in nieuw rollend materieel, maar ook in meer klantvriendelijkheid en een betere dienstverlening. Betrouwbare reisinformatie is cruciaal voor de gebruikers van het openbaar vervoer. De verbeterde reisinfo is daarom essentieel. Onze ambitie blijft om meer Vlamingen te verleiden om te kiezen voor het openbaar vervoer."

De Lijn nam zelf het heft in handen om de nodige software te ontwikkelen en te testen, nadat de externe leverancier in gebreke bleef. Directeur-generaal Roger Kesteloot: Hiermee kunnen we eindelijk de betrouwbare reisinformatie aanbieden die onze reizigers verwachten. We hadden dit al vroeger willen afvinken, maar de softwareleverancier kwam de afgesproken termijn niet na. Omdat we niet langer wilden wachten, hebben we zelf onze handen uit de mouwen gestoken. De leverancier heeft intussen een miljoenenboete gekregen."

Online, grote haltes en 5 Antwerpse premetrostations

De verbeterde realtime is beschikbaar via vier platformen. Eerst en vooral via de reisinfoapps van De Lijn en de website. Op het terrein zijn er schermen aan bijna 400 grote haltes in heel Vlaanderen en in 5 belangrijke Antwerpse premetrostations. De overige premetrostations krijgen later realtime info. Schermen die niet of nog niet functioneren, krijgen een technische interventie.

Daarnaast loopt een aankoopprocedure voor extra schermen aan belangrijke bus- en tramhaltes. De uitrol is voorzien voor 2019, de eerste schijf van het raamcontract is goed voor 750 000 euro. Een uitbreiding met nog eens een miljoen is mogelijk. Deze schermen moeten niet meer aangesloten worden op het stroomnet.

De overzichtsborden in 64 busstations krijgen in een volgende fase realtime info. Ze gebruiken andere software, waarvoor momenteel een upgrade wordt ontwikkeld. Reizigers in deze stations worden doorverwezen naar de apps en mobiele website.

Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA): "Als de ingebruikname van de realtime info goed verloopt, kunnen we deze open data op korte termijn integreren binnen Slim naar Antwerpen en deze ter beschikking stellen via onze multimodale routeplanner. Deze up-to-date reisinfo zal de beleving van onze reizigers en bezoekers alleen maar verbeteren."

Antwerpse Infotram verdwijnt geleidelijk

Het Antwerpse Infotramsysteem zal geleidelijk aan verdwijnen. Het gaat om een systeem waar een rood LED-lichtje aangeeft over hoeveel minuten de volgende tram er is. Dit systeem werkt met detectielussen in de grond, het is geen echte realtime. Wanneer een tram een detectielus passeert, verspringt het rode lichtje. De Infotrampalen die buiten dienst zijn, zullen verwijderd worden. De Infotrampalen die nog in dienst zijn, worden op termijn vervangen door modernere schermen met info op basis van de gps-positie.

Betrouwbaarheid realtime tegen zomer opgetrokken tot 95 procent

Tegen de zomer wil De Lijn zorgen voor 95 procent accurate reisinfo. Uit tests op het terrein blijkt dat momenteel 89 procent van de informatie nauwkeurig is. Het verschil zit in enkele gps-toestellen en boordcomputers die haperen en chauffeurs die vergeten in te geven dat ze hun eindhalte bereikt hebben. De apparatuur in kwestie wordt nagekeken, voor de chauffeurs loopt een sensibiliseringscampagne.