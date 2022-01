De Lijn biedt Antwerpse Park & Ride-gebruikers voordelig tarief aan

De wijkwerking van de regio Noord organiseerde een grootschalige actie in Ekeren, Merksem en op de Luchtbal. Het verkeersondersteuningsteam nam samen met de verkeerspolitie maar liefst 5 bromfietsen in beslag. 4 waren opgevoerd, 1 reed onverzekerd rond. Verder reed iemand rond zonder rijbewijs, reed iemand door het rood, testten 2 bestuurders positief op druggebruik en werd er iemand beboet die over de trambedding reed. Er werden tijdens de actie ook hangjongeren gecontroleerd. Er werden enkele gebruikershoeveelheden drugs in beslag genomen en een verboden wapen. In Merksem werd ook een bakkerij gecontroleerd. Er werden meerdere inbreuken vastgesteld omtrent onder andere brandveiligheid, maar ook een inbreuk tegen de camerawetgeving. In een telefoonwinkel in Merksem werden gelijkaardige inbreuken vastgesteld. Bovendien werden een groot aantal namaakproducten (o.a. laadkabels en koptelefoons) in beslag genomen.