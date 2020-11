Zelfrijdende bussen in steden voorlopig niet haalbaar

De Lijn heeft beslist voorlopig geen projecten stedelijk autonoom vervoer op te starten. Dat werd beslist na een haalbaarheidsstudie en in gemeenschappelijk overleg met de partnersteden Antwerpen, Genk, Leuven en Mechelen. De oorspronkelijke doelstellingen van de pilootprojecten bleken nog niet realiseerbaar binnen de huidige context. De Raad van Bestuur van De Lijn bekrachtigde vandaag deze beslissing.

De Lijn startte samen met Brussels Airport Company een eerste project autonoom vervoer in 2018. Ondertussen volbracht de zelfrijdende shuttle op de Brusselse luchthaven zijn eerste ritten. De Lijn, Antwerpen, Genk, Leuven en Mechelen besloten om samen de mogelijkheden voor stedelijke projecten met zelfrijdende vervoer te analyseren. Die moesten zo goed mogelijk voldoen aan de verschillende criteria voor autonoom vervoer (technische haalbaarheid, reizigerspotentieel, betaalbaarheid,...)

Na een initieel ontwikkeltraject zou het stedelijk autonoom vervoer worden opgestart. Hierbij werd onder andere steeds uitgegaan van een significante mobiliteitswaarde, van voertuigen zonder veiligheidssteward, en van een operationele kost lager dan die van klassiek vervoer zodat de hoge ontwikkelkosten en opstartinvesteringen op termijn terugverdiend konden worden. Er werd vervolgens een onderhandelingsprocedure opgestart om in dialoog met potentiële constructeurs de projecten te kunnen uitwerken.

De markt voor autonoom vervoer blijkt de voorbije jaren niet de eerder aangekondigde technologische evolutie te hebben bereikt. Koplopers in de technologierace investeren nog steeds liever in ontwikkeling in plaats van in commercialisering. De aangeboden technologische mogelijkheden bleken omwille van performantie en betrouwbaarheid nog niet geschikt voor complexe stedelijke verkeerssituaties. Al deze elementen beïnvloedden het kostenplaatje op significante wijze, waardoor de ontwikkelkosten en projectprijzen fors hoger uitvielen, en ook Covid19 creëert bijkomende druk op de budgetten. De combinatie van deze verschillende factoren zorgde er uiteindelijk voor dat niet werd voldaan aan de specifieke noden van De Lijn en van de betrokken steden. De slotsom was dat de beoogde projecten stedelijk autonoom vervoer nog niet realiseerbaar waren binnen de vooropgestelde randvoorwaarden. De Lijn en de partnersteden hebben vervolgens in goed overleg beslist om de onderhandelingsprocedure stop te zetten en de opdracht niet te gunnen.

Koen Kennis ‘‘De stad Antwerpen gelooft dat innovatie bijdraagt aan oplossingen op het vlak van mobiliteit. We hebben in de stad een aantal locaties gedefinieerd die geschikt zijn voor proefprojecten met autonoom vervoer, en we kijken uit naar de verdere initiatieven die de Vlaamse overheid neemt om deze technologie ook in onze regio te introduceren.’’

(bericht en foto : De Lijn)