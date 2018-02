De Lijn gaat stelplaats beter beveiligen

Antwerpse gemeentebesturen kunnen voortaan rekenen op de steun van de federale politie bij het aanpakken van criminele bendes of drugstrafiek op hun grondgebied. Vanochtend is in de kazerne in Wilrijk ARIEC boven de doopvont gehouden. Een expertisecentrum waar vooral de kleinere gemeenten beroep op zullen doen. Antwerpen is de komende twee jaar het proeflaboratorium. Als het een succes blijkt, wordt er bekeken of de samenwerking wordt uitgebreid.