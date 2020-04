De Lijn hervat normale dienstregeling vanaf 4 mei, behalve voor trams

Vanaf 4 mei rijdt De Lijn opnieuw volgens de normale dienstregeling zoals op een schooldag. Er is enkel een uitzondering voor de Antwerpse trams en de nachtbussen.

De bussen van De Lijn in Antwerpen rijden vanaf 4 mei opnieuw normaal zoals op een schooldag. Bij de trams is het nog even wachten tot 15 mei omdat er tot en met 14 mei grote werken zijn aan de halte Harmonie, op het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Belgiëlei en de Elisabethlei. De nachtnetten blijven tot herroeping geschrapt. De Lijn bekijkt hoe en wanneer de belbussen opnieuw veilig kunnen rijden

Mondmaskers

Vanaf 4 mei is een mondmasker dragen verplicht voor alle reizigers ouder dan 12 jaar. Dechauffeurs zorgen ervoor dat onze bussen en trams regelmatig goed verlucht worden, bijvoorbeeld door het dakvenster open te zetten. De achterdeur van de bus zal ook spontaan worden geopend, hierdoor hoeven reizigers de knop niet aan te raken.

Als de winkels op 11 mei opnieuw open gaan, openen ook de Lijnwinkels opnieuw.

(foto : De Lijn)