De Lijn krijgt versterking om overvolle bussen te vermijden

Vanaf volgende week is de kans kleiner dat u tijdens de spitsuren op een overvolle bus zal moeten stappen. De Lijn krijgt vanaf dan namelijk versterking.

Op sommige plekken zitten de bussen sinds de start van het schooljaar overvol. En dat is in coronatijden natuurlijk geen goed idee. Voor De Lijn zelf was het onmogelijk om extra bussen in te zetten. En dus besliste mobiliteitsminister Lydia Peeters om private autocar- en busbedrijven in te schakelen. Die beleven zelf door de coronacrisis ook moeilijke tijden. Vanaf maandag springen zij dus bij op de drukke lijnen en dat al zeker tot eind december.

(Foto: © Belga)