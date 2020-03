Ook De Lijn neemt bijkomende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De openbare vervoermaatschappij vraagt de reizigers om voldoende afstand te houden. Voorts annuleert De Lijn alle belbusritten.

De overheid vraagt alle burgers om 1,5 meter afstand te houden om besmettingsgevaar in te dijken. Om deze richtlijn over social distancing te garanderen, voert De Lijn twee extra maatregelen in voor haar dienstverlening. Zo vraagt De Lijn alle reizigers om voldoende afstand te houden op de voertuigen. 'Om voldoende afstand te garanderen, laten we vanaf woensdag 12 uur een derde van het maximaal mogelijke aantal reiziger toe per bus of tram', meldt de vervoermaatschappij. De vervoermaatschappij vraagt alle reizigers ook om zich te verdelen over het voertuig: niet naast elkaar gaan zitten, niet dicht naast elkaar gaan staan.

Bovendien annuleert De Lijn alle belbusritten. 'Onze belbussen zijn te klein om voldoende afstand te kunnen garanderen. Alle gemaakte reservaties worden geannuleerd en mensen kunnen geen nieuwe reserveringen maken. Alle belbusklanten die een reservatie gemaakt hadden voor een van de komende weken, worden persoonlijk en telefonisch gecontacteerd door onze belbuscentrale.