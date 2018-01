De Lijn neemt maatregelen om vertrouwelijke documenten beter te beschermen

Vervoersmaatschappij De Lijn gaat maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van documenten te beschermen.



Dat is beslist in de nasleep rond de storm rond sp.a-kopman Tom Meeuws. Vorige week lekte er nog vertrouwelijke informatie uit van toen hij directeur was bij de Lijn in Antwerpen. Dat leidde uiteindelijk tot het einde van Samen, de kartellijst van Groen en sp.a. De Lijn gaat nu de procedures rond de vertrouwelijkheid van documenten verder verbeteren.