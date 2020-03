De Lijn past dienstregeling aan door effecten van het Corona-virus

Vanaf woensdag 18 maart schakelt De Lijn over naar een aangepaste dienstregeling als gevolg van de stijgende impact van het Coronavirus

Door de verstrenging van de maatregelen eind vorige week en de verdere verspreiding van het virus, merken we dat ook de inzetbaarheid van het De Lijn-personeel afneemt door een hoger aantal ziektemeldingen. Meldt De Lijn in een persbericht.

Om te vermijden dat er de komende tijd willekeurig ritten moeten geschrapt worden door de afwezigheid van collega’s werd beslist om de dienstregeling nu gestructureerd aan te passen. Op die manier kan er een zo betrouwbaar en voorspelbaar mogelijke dienstverlening aangeboden worden aan de klanten die beroep op het openbaar vervoer moeten blijven doen.

Vanaf woensdag 18 maart wordt een aangepaste dienstregeling ingevoerd die er rekening mee houdt dat er maar zeer beperkt gebruik gemaakt wordt van de opvang van leerlingen in de scholen, maar anderzijds werkenden wel nog de mogelijkheid biedt om hun woon-werkverkeer met het openbaar vervoer te doen. Concreet neemt het aanbod aan busritten af met 14 %, voor tramritten met 10 %.

Ook bij De Lijn is het aantal klanten dat met bus of tram reist sinds eind vorige week drastisch teruggelopen – 40 % daling vorige vrijdag toen er nog lesgegeven werd op de scholen, 65 % daling op zaterdag. De Lijn maakt zich dus sterk dat gegeven het aantal klanten dat in deze periode reist en de aangeboden dienstregeling, een verantwoorde spreiding van klanten in de voertuigen mogelijk blijft.