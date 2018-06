Recordbestelling De Lijn: hybride, elektrische en Vl-bussen

De Lijn heeft een recordbestelling van 182 bussen geplaatst, de grootste investering in groene bussen ooit: 120 hybride bussen, 7 elektrische bussen en 55 Euro VI-bussen.

De groene vloot groeit nu tot 432 bussen, na levering is 1 op de 5 eigen bussen groen. Vanaf 2019 koopt De Lijn alleen nog alternatieve aandrijvingen (hybride, elektrisch en op termijn waterstof). Het gaat om een investering van ruim 64 miljoen in de groenste voertuigen op de markt. Alle contracten gaan naar de Vlaamse busbouwers Van Hool en VDL. De eerste nieuwe voertuigen worden in het najaar van 2019 in gebruik genomen. Daarnaast heeft de raad van bestuur groen licht gegeven voor een nieuwe aanbesteding over meerdere jaren voor maximaal 720 hybride bussen.