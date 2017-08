De Lijn promoot vernieuwd tramnet Antwerpen met 50 000 gratis sms-tickets

Om haar vernieuwde Antwerpse tramnet te promoten, deelt De Lijn 50 000 sms-tickets uit. Met de actie wil de vervoermaatschappij Antwerpenaars en bezoekers van de stad overtuigen om de tram te nemen als snel en storingsvrij alternatief tijdens de werken aan de Noorderleien.

Om mensen kennis te laten maken met de tram als snel alternatief naar de stad, deelt De Lijn 50 000 sms-tickets uit. Wie zich registreert op de website www.delijn.be/tramstad kan twee sms-tickets aanvragen om tot eind augustus tram en bus in en naar Antwerpen gratis uit te proberen. Een sms-ticket is goed voor 60 minuten bus en tram met een onbeperkt aantal overstappen. De campagne wordt gepromoot via onder meer advertenties in route-app Waze en affiches. Klik hier over de gratis tickets

Peter Vanwalleghem, directeur De Lijn Antwerpen:

‘Met deze actie willen we zowel inwoners als bezoekers van de stad verleiden om het openbaar vervoer te gebruiken. De bussen en trams van De Lijn zijn immers de vlotste manier om je in en naar Antwerpen te verplaatsen. Op 15 à 20 minuten sta je vanop de meeste Park & Rides in het hart van de stad, en spaar je bovendien parkeerkosten uit.’

Dankzij grotendeels storingsvrije trajecten zorgen tramlijnen vanop Park & Rides in alle windrichtingen voor een vlotte verbinding met het stadscentrum. De knip van de Leien begin juni heeft de verkeersstromen in en rond de stad ingrijpend gewijzigd. Door de werf ter hoogte van het Operaplein, de Rooseveltplaats en de Italiëlei is het niet meer mogelijk om over de Leien van noord naar zuid te rijden.

hoe is het tramnet uitgebreid?

Tram 6 naar Luchtbal

De noordelijke wijk Luchtbal heeft voor het eerst sinds de boerentram opnieuw een tram. Tram 6 verbindt Olympiade met de Park and Ride (P+R Luchtbal) op de Noorderlaan, net voorbij de Havanastraat. Vanop de P+R vlakbij de E19 en A12 zorgt tram 6 voor een vlotte verbinding met het stadscentrum. De trams rijden samen met de bussen vanuit Ekeren over de nieuwe tram-busbaan aan de zijkant van de Noorderlaan.

Tram 7 naar Eilandje

De wijk het Eilandje wordt via tramlijn 7 verbonden met het stadscentrum. Momenteel rijdt tram 7 nog van de Sint-Pietersvliet naar Mortsel, vanaf zaterdag 5 augustus is dat naar het Eilandje. Dan zijn ook het MAS en het Red Star Line Museum bereikbaar met de tram.

Tramlijnen 8 en 10 ondergronds

De grootste aanpassing van het Antwerpse tramnet is de aansluiting van de metrokoker onder de Leien op de Reuzenpijp (onder de Turnhoutsebaan). Sinds 3 juni hebben tramlijnen 8 en 10 niet meer hun eindhalte in premetrostation Astrid, maar rijden ze door naar de zuidrand van de stad. Beide tramlijnen gaan ondergronds via de tramtunnel op de Herentalsebaan in Deurne en verschijnen weer bovengronds ter hoogte van de Maria Theresialei. Dankzij de tunnel hebben ze geen last van de bovengrondse verkeersdrukte.

Tram 8 spoort verder over de Leien naar de Bolivarplaats en krijgt zijn terminus aan het nieuwe knooppunt Zuid. Tram 10 rijdt via de Leien, Brederodestraat en knooppunt Zuid naar P+R Schoonselhof in Hoboken.

Trams 11, 12 en 24 naar de Melkmarkt

De Melkmarkt is het nieuwe eindpunt van drie tramlijnen: 11 (Berchem station – Melkmarkt), 12 (Sportpaleis – Melkmarkt) en 24 (Silsburg – Melkmarkt).

Knooppunt Zuid: overstappen op trams 4, 8 en 10 naar het centrum

De knip van de Leien heeft ook gevolgen voor de streekbuslijnen 290, 295 en 500. Deze hebben knooppunt Zuid als nieuwe eindhalte. Zo houdt De Lijn de bussen uit het drukke stadsverkeer in de buurt van de werf voor Noorderlijn. Dit moet ook hun stiptheid naar de Rupelstreek en Mechelen ten goede komen. De busgebruikers stappen aan knooppunt Zuid over op de tramlijnen 4 (Groenplaats), 8 en 10 (Leien, Rooseveltplaats en Astrid).