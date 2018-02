De Lijn staakt op 16 februari

Vervoersmaatschappij De Lijn gaat op vrijdag 16 februari 24 uur lang staken. Dat meldt VRT NWS. Het personeel maakt zich zorgen over de geplande herstructurering. De directie van De Lijn wil een aantal diensten centraliseren waardoor 286 banen bedreigd zijn. Het is voorlopig nog niet duidelijk wat de impact zal zijn van de staking. Het is niet de eerste keer dat de vakbonden zo een aanzegging indienen in het dossier over de reorganisatie bij de vervoersmaatschappij.

Foto: Belga