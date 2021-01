De Lijn trekt stekker uit de Belbus

Vanaf 2022 verdwijnt de belbus zoals we die nu kennen. Wie dan op het platteland gebruik wil maken van het openbaar vervoer, zal moeten kiezen tussen taxi's, busjes en allerlei deelsystemen. Maar dat zal niet meer via De Lijn gebeuren, schrijft De Morgen woensdag.

Vanaf volgend jaar zullen op het platteland niet alleen belbussen rondrijden, maar een mix van publieke en private vervoersmiddelen zoals taxi's, buurtbusjes, shuttles en deelauto's. Ook het vervoer van mensen met een fysieke beperking en van leerlingen in het buitengewoon onderwijs vallen onder dit nieuwe systeem. Al deze ritten moeten straks bij de Mobiliteitscentrale worden geboekt, een soort overkoepelende taxicentrale voor heel Vlaanderen.

De Lijn

Tot nu toe bewoog De Lijn hemel en aarde om de overheidsopdracht binnen te halen. Vorig jaar ging ze een samenwerking aan met technologiebedrijf Siemens en het Diegemse callcenter In2Com. Het trio zou meedingen via de gezamenlijk opgerichte dochteronderneming sMIND. De directie van De Lijn beloofde toen dat de werknemers van de belbuscentrale, ongeveer vijftig personen, met behoud van hun rechten zouden kunnen doorschuiven naar de nieuwe centrale. Maar De Lijn haakt nu toch af. De overheidsopdracht die Vlaanderen heeft uitgeschreven, is te duur, te flou en te complex. 'We zijn van oordeel dat de risico's gelinkt aan het bestek te hoog zijn', zegt Ann Schoubs, de nieuwe directeur-generaal.

Regie 'vervoer op maat' wordt geprivatiseerd

In een bericht aan het personeel gaat de directie nog wat dieper in op de problemen: 'De scope van het project is onvoldoende duidelijk, de timing is zeer strak en de boetes die opgelegd kunnen worden zijn erg hoog. Bovendien moeten belangrijke zaken die een significante impact kunnen hebben op de offerteprijs nog uitgeklaard worden na de gunning van het project.' De beslissing van De Lijn betekent dat de regie van het zogenaamde vervoer op maat de facto wordt geprivatiseerd. 'Er blijven nu nog vier kandidaten over waarmee onderhandelingen gevoerd zullen worden', zegt mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld), die de aanbesteding wil voortzetten. In de wandelgangen is te horen dat onder andere de Franse IT-groep Capgemini kandidaat is.

