De Lijn veilt opnieuw 8 PCC-trams

Liefhebbers van oude trams en mensen die een historisch voertuig willen bemachtigen, krijgen opnieuw de kans om er een op de kop te tikken. Na het grote succes van de vorige veilig, waarbij ook CEO van de Plopsa Group Steve Van den Kerkhof een tram kocht, stelt De Lijn ditmaal acht PCC-trams te koop.

De PCC’s moeten plaats maken voor de nieuwe Albatrostrams, die na de zomer naar Antwerpen komen. De online veiling start op 19 juli en loopt tot en met 9 augustus. Bieden kan via www.vavato.com. De minimumprijs is 250 euro, exclusief transportkosten.

Trams uit de jaren zestig

Door de grote belangstelling voor de vorige veiling heeft De Lijn deze keer acht PCC-trams uit de jaren zestig uitgezocht. Drie trams zijn bekleed met reclame voor De Warmste Week van Studio Brussel, Deliveroo en Visit Tirol. Daarnaast zijn er twee trams zonder reclame in De Lijn-kleuren. Tot slot is er ook een lot van drie trams waarmee gemikt wordt op schroothandelaars. De trams die niet verkocht worden, worden gerecycleerd.

De twee trams die begin juni werden geveild, brachten samen 12 750 euro op.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts:

"Er is duidelijk veel vraag naar onze trams. Bij de vorige veiling boden verschillende partijen samen 69 keer op de 2 trams. Liefhebbers, verzamelaars en andere geïnteresseerden krijgen nu een nieuwe kans om een stuk erfgoed op de kop te tikken. We hebben in onze stelplaatsen immers plaats nodig om de 14 nieuwe, grotere Albatrostrams te kunnen stallen die na de zomer naar Antwerpen komen."

Eerste geveilde tram overhandigd aan Plopsaland

Plopsa Group, dat een tram kocht op de vorige veiling, nam zijn tram woensdagochtend in ontvangst in de stelplaats in Hoboken. CEO Steve Van den Kerkhof wil de oldtimer integreren in het Duitse Plopsa-park Holiday Park.

"De geveilde tram zal een compleet nieuwe en originele bestemming krijgen! Vandaag is de tram met een speciaal transport vertrokken richting Holiday Park, het Plopsa-park gelegen in de Duitse deelstaat Rheinland-Pfalz. Eenmaal daar aangekomen zal hij ontmanteld en ingericht worden als horecapunt. Vervolgens krijgt de tram een plaatsje aan het Verkeerspark, waar hij een mooie aanvulling zal zijn binnen de bestaande themazone in het park!"