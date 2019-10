De Lijn overweegt om minder bussen te laten rijden om de betrouwbaarheid te verhogen

Door op sommige lijnen minder bussen per uur te laten rijden, hoopt de topman van De Lijn, Roger Kesteloot, de betrouwbaarheid te verhogen. maar het gaat nog maar om een denkoefening. Men wil bij De Lijn eerst blijven inzetten op de aanwerving van nieuwe chauffeurs en dan is deze maatregel niet nodig.

Het regent nu klachten van passagiers. Bussen komen op sommige lijnen veel te laat of vaak zelfs niet opdagen. En als ze dan toch komen, zitten ze geregeld overvol. Bij De Lijn erkennen ze de problemen. De vervoersmaatschappij is al lang op zoek naar extra personeel. Zolang dat niet gevonden is, overweegt directeur-generaal Roger Kesteloot om dus op bepaalde buslijnen de frequentie te verminderen. Volgens vakbond ACOD en reizigersorganisatie TreinTramBus is dat geen oplossing. Zij pleiten net voor een uitbreiding van het aanbod en vinden dat de Vlaamse overheid meer moet investeren.

(foto © De Lijn)