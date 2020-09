De Lijn zet bestelling 970 elektrische bussen stop

De Lijn heeft de overheidsopdracht voor de aankoop van 970 elek­trische bussen deze zomer stop­gezet. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Volgens de vervoersmaatschappij is bij de opmaak en het openen van de procedure gebleken dat een "wijzing van de set-up" nodig was om technische, operationele, financiële en strategische redenen. De Lijn bereidt nu de heraanbesteding voor en wil de e-bussen nog altijd vanaf 2023 stapsgewijs in dienst nemen.

Veel mag niet meer mislopen met de aanbesteding. Volgens het Vlaams regeerakkoord moet De Lijn "uiterlijk in 2025 de stads­kernen alleen nog emissievrij bedienen". Dat betekent in de praktijk dat in de 13 Vlaamse centrum­steden en in de Vlaamse Rand over vijf jaar alleen nog elektrische bussen rondrijden.

"Het regeerakkoord is duidelijk en dit heb ik dus per definitie ook overgenomen in mijn beleidsnota: ten laatste in 2025 worden de stadskernen enkel nog emissievrij bediend", reageert minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

"Ten laatste vóór 2035 rijden alle bussen in heel Vlaanderen emissievrij. De lat ligt hoog en ik wil hier absoluut op inzetten. Volgens De Lijn wordt de geplande timing gehaald, hetgeen betekent dat de eerste bestellingen eind 2021 geplaatst worden en de gefaseerde uitrol volgt tegen 2023".

De elektrificatie gaat over een bedrag van 1,3 miljard euro en houdt niet alleen de aankoop van de bussen in maar ook de laadinfrastructuur en aanpassing van de stelplaatsen.

(Bron en foto: © Belga)