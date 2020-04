De Lijn ziet vooral vandalenstreken in Antwerpen

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft de toegang in verschillende grote stations beperkt tot de hoofdingang. Dat is ook het geval in het station Antwerpen-Centraal. Daar kan je dus enkel het stationsgebouw nog binnengaan langs de hoofdingangen. Sinds donderdag is dat het geval. De NMBS nam die beslissing door de "zeer forse daling van het aantal reizigers en de daardoor verminderde reizigersflux in de stations". De trein nemen blijft uiteraard wel mogelijk. Dat is niet alleen het geval in Antwerpen-Centraal. Voor Antwerpse pendelaars is het wellicht ook handig om weten dat hetzelfde ook geldt in de stationsgebouwen van Brussel-Zuid, -Noord en -Centraal, Charleroi-Zuid, Gent-Sint-Pieters, Leuven, Liedekerke, Luik-Guillemins en Namen. De stationsgebouwen van Beveren-Waas, De Pinte, Eeklo, Genk, Heist, Sint-Truiden en Tongeren zijn volledig afgesloten, voor die van Denderleeuw, Dendermonde, Halle, Wetteren, Vilvoorde en Zottegem is dat enkel tijdens het weekend het geval. De NMBS benadrukt wel dat de perrons ook in de afgesloten stationsgebouwen toegankelijk blijven voor de reizigers en dat de maatregel geen gevolgen heeft voor de dienstregeling die van toepassing is sinds de lockdownmaatregelen van kracht werden. Bovendien kunnen treinreizigers voor tickets nog altijd terecht aan de verkoopautomaten, of op de website of app van de NMBS. De spoorwegmaatschappij benadrukt dat ze de afstand tussen treinreizigers in de treinen zo groot mogelijk houdt. Zo worden de treinen samengesteld uit een maximaal aantal wagons en zijn de eersteklasrijtuigen opengesteld voor alle reizigers. Foto Belga