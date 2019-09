De Lijn zoekt dit jaar nog 160 nieuwe chauffeurs

Zowat alle politiediensten in de provincie Antwerpen houden komend weekend een grootschalige controleactie tegen drugs in het verkeer. Het is de eerste keer dat zo'n actie - die de naam 'Drugs, no way' kreeg - op die wijze plaatsvindt. Verschillende organisaties zoals Touring en het Belgisch verkeersveiligheidsinstituut VIAS trokken begin dit jaar al aan de alarmbel over het groeiende probleem van druggebruik achter het stuur. Het probleem zou volgens cijfers van Touring het grootst zijn bij jongeren in de leeftijdscategorie van de 20-jarigen. Het gaat vooral om cannabis, amfetamines en cocaïne. Ook de jaarlijkse verkeersstatistieken van de federale politie tonen al sinds 2011 een duidelijke toename van het aantal inbreuken tegen rijden onder invloed van drugs. De politie wil op het probleem inspelen met een grootschalige controleactie. Die begint vrijdagavond om 18.00 uur en duurt tot maandagmorgen 06.00 uur. "Vooral tijdens de weekendnachten laten mensen zich graag verleiden om met drugs in hun lichaam achter het stuur te kruipen. Het is bij wijze van spreken 'sociaal aanvaardbaar' geworden, of toch meer dan vroeger. Met deze politieactie zeggen we heel duidelijk 'neen' hiertegen. Drugs en rijden gaan niet samen", zegt Jean-Claude Gunst, bestuurlijk directeur-coördinator van de Federale Politie Antwerpen. Dat de pakkans hoger zal liggen dan in het verleden, is zeer reëel. De politie werkt sinds april dit jaar met speekselanalyses die de vroegere - zeer tijdrovende - bloedafnames vervangen en de controles vergemakkelijken. De federale politie coördineert de actie, met de gezamenlijke inzet van zowat alle politiediensten in de provincie en met steun van provinciegouverneur Cathy Berx. Foto Belga