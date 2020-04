In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef in Malle kreeg het personeel een bemoedigende opsteker in deze moeilijke tijden. Een van hun eerste coronapatiënten die werd opgenomen in het ziekenhuis mocht van de dienst intensieve zorgen overgeplaatst worden naar een gewone afdeling. En dat na 10 dagen van kunstmatige beademing. Bijzonder hoopgevend is dat voor het personeel dat al weken het beste van zichzelf geeft, en dat nog een hele tijd zal moeten volhouden.