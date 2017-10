'De Louis' van verzorgingstehuis Joostens staat voor internationale doorbraak

De Louis uit Zoersel staat op het punt internationaal door te breken. De Louis in kwestie is een levensechte pop die in een rusthuis in Zoersel de bewoners met dementie tot rust brengt. Een tijdje terug zag u in ons nieuws daarover een reportage.

Het is Diane, die in verzorgingstehuis Joostens werkt, die de pop maakte. En Louis was meteen een schot in de roos bij de bewoners. Velen van hen kampen met dementie, en de kleine Louis brengt hen tot rust, en wakkert hun oudergevoelens aan. De reportage werd duchtig bekeken, en ondertussen kreeg Diane over de pop al heel wat vragen van andere rusthuizen, tot uit Nederland toe. Daarnaast bekijken de andere woonzorgcentra in de ZNA-groep of ze nog broers of zusjes van Louis bij de bewoners willen plaatsen.

bekijk hier de atv-reportage