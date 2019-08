Zwemmen in het kanaal Dessel-Schoten kan voortaan een GAS-boete tot 350 euro opleveren. De politie van Schoten wil zo meer duidelijkheid over het zwemverbod dat al jaren geldt in het kanaal. Al sinds de ingebruikname van het kanaal 150 jaar geleden is het verboden om er in te zwemmen. Maar ordehandhavers knepen vaak een oogje toe, zolang de gezondheid van de zwemmers niet in gevaar kwam. Die tijd is nu voorbij, vindt de politie. Wie nu nog een frisse duik neemt, riskeert een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro.