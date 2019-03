Na enkele maanden van dalende cijfers belooft het wel een uitstekende Paasvakantie te worden voor de Antwerpse luchthaven.Zo maakt Tui Fly bekend dat het de komende vakantie een pak meer passagiers zal vervoeren. Het aantal reizigers neemt in vergelijking met vorig jaar toe met 21 procent. Die groei is bijna volledig te danken aan de drie populairste bestemmingen: Malaga, Alicante en Firenze. .Tanger (Marokko), Lublin (Polen) en Endifha (Tunesië) zijn de drie nieuwkomers op de Luchthaven van Antwerpen zoals reeds eerder aangekondigd. De lijnvlucht naar Tanger werd reeds opgezet in november 2018 met een vlucht per week. TUI fly vliegt vanaf april tweemaal per week op woensdag en zaterdag naar de Marokkaanse havenstad. De twee andere nieuwe bestemmingen gaan van start voor de paasvakantie. TUI fly vliegt voor de eerste keer uit Antwerpen naar Lublin op vrijdag 5 april om 17:25u. Enfidha wordt voor de eerste keer aangevlogen op zaterdag 6 april om 6:45u. Lublin heeft 2 vluchten per week (maandag en vrijdag), Enfidha heeft vluchten op woensdag en zaterdag.