De Miekes krijgen eigen avontuur

De populaire tweelingzusjes Annemieke en Rozemieke krijgen hun eigen avontuur. Op 6 september brengt Ballon Media het eerste van een gloednieuwe reeks ‘personage-albums’ uit, waarin alles draait om de kleurrijke nevenpersonages uit Jommeke. De Miekes bijten de spits af met het album ‘Zonnedorp op z’n kop’.

In het album zijn Jommeke en Filiberke nergens te bespeuren maar de tekenstijl en ingrediënten sluiten naadloos aan op hun welbekende leefwereld. Het personage-album ‘Zonnedorp op z’n kop’ werd gemaakt door Jommeke-auteur Philippe Delzenne.

Nieuw in Zonnedorp: het personage-album

Er waait de laatste jaren een innovatieve wind doorheen het Vlaamse striplandschap. DE MIEKES passen perfect in de vele grote en kleinere stappen waarmee Ballon Media bouwt aan de toekomst van de Vlaamse en Belgische strip. CEO Alexis Dragonetti: “De leefwereld van Jommeke wordt bevolkt door nogal wat interessante personages die best wel eens alleen in de spotlights mogen staan. Zo kwamen we tot dit voor Vlaanderen relatief nieuwe concept van het ‘personage-album’. De ambitie is niet om een langlopende nieuwe reeks in de markt te zetten, maar wel om een reeks interessante en immens populaire personages uit Zonnedorp hun eigen avontuur te geven. Niet meer maar ook niet minder.”

De auteur: Philippe Delzenne

Philippe Delzenne tekende al tientallen Jommeke-avonturen. Een verhaal maken zonder Jommeke was op zijn minst een uitdaging: “Het was heel… apart," zegt Philippe. “Maar wel enorm leuk en uitdagend om te maken! Ik ben het zo gewoon om met de alomtegenwoordigheid van Jommeke in mijn achterhoofd te zitten dat zijn afwezigheid dikwijls als een ontbrekend puzzelstukje aanvoelde. Aanvankelijk moest ik dus mijn draai nog wat vinden, omdat Jommeke geen deel mocht uitmaken van het verhaal. De Miekes vormen op zich al een straf duo. De verbondenheid tussen de zusjes is enorm. Ze hebben elk hun eigen karakter, hoewel ze er hetzelfde uitzien. Ik denk dat veel meisjes zich in de Miekes herkennen.”

Girl Power

Waar De Miekes in het begin soms niet mee konden op avontuur omdat ze bijvoorbeeld aan de grote schoonmaak moesten werken, zijn ze gaandeweg geëvolueerd naar een sterk en ondernemend meisjesduo dat ‘haar’ mannetje kan staan.

Miekes gezocht

Naar aanleiding van de release van 'DeMiekes' is ballon Media op zoek naar avontuurlijke tweelingen of meisjesduo's. wie geïnteresseerd is, kan zich inschrijven via de site www.demiekes.be.

(bericht en afbeelding : Ballon Media)