Dit weekend vraagt Damiaanactie uw steun voor haar projecten om wereldwijd lepra- en tbc-patiënten te genezen en te ondersteunen. En hoe dat precies in zijn werk gaat konden drie Antwerpse jongeren met eigen ogen vaststellen tijdens een reis door India. ATV reisde met hen mee en vandaag komen we meer te weten over de verzorging van leprapatiënten. Gevoelige kijkers willen we wel waarschuwen want deze reportage bevat aangrijpende beelden.