Wie nog een griepprik wil, is eraan voor de moeite. De voorraad is in zowat alle apotheken volledig uitgeput. Dat komt omdat er over het hele land 100.000 vaccins meer zijn verkocht dan vorig jaar: 2,6 tot 2,7 miljoen in totaal. Ook in Antwerpen laat dat tekort zich voelen, zo stelde onze reporter vast.